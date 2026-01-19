Sanat yaşamının 72. yılını kutluyor: Haldun Dormen'in sağlık durumu ile ilgili neler biliniyor?
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, sanat yaşamında 72. yılına girerken tüm Türkiye’nin duaları usta sanatçıyla birlikte... 97 yaşındaki Devlet Sanatçısı’nın sağlık durumu, son günlerde kamuoyunun en çok takip ettiği konulardan biri haline geldi. Peki, Haldun Dormen'in sağlık durumu ile ilgili neler biliniyor?
Haldun Dormen bu yıl sanat yaşamının 72. yılını kutluyor. Dormen, sadece bir oyuncu veya yönetmen değil; Türk Tiyatrosuna Batılı anlamda müzikal kültürünü getiren ve "Dormen Ekolü"nü yaratan isimdir...
Haldun Dormen, Ocak 2026'nın ilk günlerinden bu yana bir sağlık mücadelesi veriyor. Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçıyla ilgili bilgiler, ailesi ve doktorları tarafından düzenli olarak paylaşılıyor.
Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen'in entübe edildiği duyuruldu.
Oyuncunun oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabındaki paylaşımında yoğun bakımda tedavisi süren Haldun Dormen'in solunumunun daha iyi desteklenebilmesi amacıyla bugün entübe edildiğini açıkladı.
Babasının bu süreci de atlatacağına inandıklarını ifade eden Ömer Dormen, önümüzdeki günlerde iyi haberler paylaşma umudunu ifade etti ve "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.