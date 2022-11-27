Sanatçı Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Sanatçı Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti. Güzin Çorağan'ın vefat haberini duyuran Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" dedi.

Son olarak 2009-2010 yıllarında "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol alan Güzin Çorağan kendisi gibi sanatçı olan eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Güzin Çorağan'ın Wikipedia'da yer alan biyografisi ise şöyle:

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, İlk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD üyesidir. 10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde Ulrike/Ulviye karakterini canlandırdı. Yine Bizimkiler dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evlidir.