Sanatçıların yılbaşı konserlerinden alacakları ücretler belli oldu: Rekor ücret Ajda Pekkan’da

Yılbaşına sayılı günler kala, ünlü isimler yılbaşı konserleri için harekete geçmeye başladı. Konser yerleri açıklandı ve ayrıca dudak uçuklatan sahne ücretleri de duyuruldu. En yüksek sahne ücretine sahip isim ise 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan oldu. 10Haber'den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlülerin yılbaşı tarifesi şöyle...

Ajda Pekkan: 6 milyon TL

Kenan Doğulu: 5 milyon TL

Ebru Gündeş: 4.5 milyon TL

Sibel Can: 4 milyon TL

Sıla: 4 milyon TL

Sertab Erener: 4 milyon TL

Edis: 4 milyon TL

Hadise: 4 milyon TL

Gülşen: 3,5 milyon TL

Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL

Murat Boz: 3,5 milyon TL

Şevval Sam: 2,5 milyon TL

Melike Şahin: 2,5 milyon TL

Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL

Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL

Teoman: 2,2 milyon TL

Aleyna Tilki: 2 milyon TL

Defne Samyeli: 1.2 milyon TL

Halil Sezai: 450 bin TL

Coşkun Sabah: 300 bin TL