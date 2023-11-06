Sanatçıların yılbaşı konserlerinden alacakları ücretler belli oldu: Rekor ücret Ajda Pekkan’da
Yeni yıla az bir zaman kalmasıyla birlikte her yıl kutlamalarda sahne alan sanatçıların konser yerleri ve ücretleri de belli olmaya başladı. Sanatçıların, aldıkları rakamlar ise adeta dudak uçuklattı...
Yılbaşına sayılı günler kala, ünlü isimler yılbaşı konserleri için harekete geçmeye başladı. Konser yerleri açıklandı ve ayrıca dudak uçuklatan sahne ücretleri de duyuruldu. En yüksek sahne ücretine sahip isim ise 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan oldu. 10Haber'den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlülerin yılbaşı tarifesi şöyle...
Ajda Pekkan: 6 milyon TL
Kenan Doğulu: 5 milyon TL
Ebru Gündeş: 4.5 milyon TL
Sibel Can: 4 milyon TL
Sıla: 4 milyon TL
Sertab Erener: 4 milyon TL
Edis: 4 milyon TL
Hadise: 4 milyon TL
Gülşen: 3,5 milyon TL
Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL
Murat Boz: 3,5 milyon TL
Şevval Sam: 2,5 milyon TL
Melike Şahin: 2,5 milyon TL
Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL
Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL
Teoman: 2,2 milyon TL
Aleyna Tilki: 2 milyon TL
Defne Samyeli: 1.2 milyon TL
Halil Sezai: 450 bin TL
Coşkun Sabah: 300 bin TL