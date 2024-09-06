Sandık Kokusu 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı: "Hoş geldin gelin hanım..."
İlk sezonu Show TV ekranlarında ilgiyle izlenen Sandık Kokusu dizisinden 2. sezon fragmanı geldi. Özge Özpirinçci ve diziye yeni katılan Engin Öztürk'ün güçlü uyumu dikkat çekerken, fragmana Filiz ve Hasan'ın Şanlıurfa'da geçen sahneleri damga vurdu.
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Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Necip Memilli, Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı O3 Medya imzalı iddialı dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı.
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Sosyal medyada gündem olan tanıtımda Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün güçlü uyumu dikkat çekerken, dizinin Şanlıurfa'da geçen sahneleri de izleyiciye mutlu anlar yaşattı.
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Dizide; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen ve Nesrin Cavadzade ve Uğur Yücel gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
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Dizi yeni sezonuyla yakında Show ekranlarında olacak.