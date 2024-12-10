Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Karsu bir durum oluştu..."
O3 Medya imzalı iddialı dizisi 'Sandık Kokusu'nun 38. bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Bora, iş için yurtdışına taşınacağını söyler. Karsu’dan ‘’gitme’’ lafını duymak istiyordur. Ancak Karsu, ‘’iyi yolculuklar’’ demekle yetinir.
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SHOW TV'nin O3 Medya imzalı dizisi 'Sandık Kokusu'nun 38. bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı.
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Sandık Kokusu'nun 38. Bölümünde neler olacak?
Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu’yu susturmak için öper.
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Karsu, yaşananları Gülnaz ve Irmak’a anlatmaya başlamışken Filiz gelir. Karsu’nun bu kadar özelini Gülnaz’ın bilmesi Filiz’i kıskandırır.
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Petek, Ayça’yı abisinin doğum günü partisine davet eder. Tek başına gitmek istemeyen Ayça’nın aklına Hakan gelir. İmajını değiştirecek ve yanında onu götürecektir.