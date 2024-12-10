Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Karsu bir durum oluştu..."

O3 Medya imzalı iddialı dizisi 'Sandık Kokusu'nun 38. bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Bora, iş için yurtdışına taşınacağını söyler. Karsu’dan ‘’gitme’’ lafını duymak istiyordur. Ancak Karsu, ‘’iyi yolculuklar’’ demekle yetinir.

Elele Online

Elele Online
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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Karsu bir durum oluştu..." - Resim : 1

SHOW TV'nin  O3 Medya imzalı dizisi 'Sandık Kokusu'nun 38. bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Karsu bir durum oluştu..." - Resim : 2

Sandık Kokusu'nun 38. Bölümünde neler olacak?

Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu’yu susturmak için öper.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Karsu bir durum oluştu..." - Resim : 3

Karsu, yaşananları Gülnaz ve Irmak’a anlatmaya başlamışken Filiz gelir. Karsu’nun bu kadar özelini Gülnaz’ın bilmesi Filiz’i kıskandırır. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Karsu bir durum oluştu..." - Resim : 4

Petek, Ayça’yı abisinin doğum günü partisine davet eder. Tek başına gitmek istemeyen Ayça’nın aklına Hakan gelir. İmajını değiştirecek ve yanında onu götürecektir. 