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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Olan bize oldu, biz bittik..."
Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Filiz, gözyaşları içinde bavulunu topluyor ve evden gidiyor. Fragmana Filiz’in "Olan bize oldu, biz bittik..." sözleri damga vuruyor.
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“Sandık Kokusu”nun yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. “Sandık Kokusu” yeni bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.
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Sandık Kokusu'nun 34. Bölümünde neler olacak?
Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır.
Bora konusunda Kıvanç’ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlikte Kıvanç’a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora’yı yardıma çağırır.
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Sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister.
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Gülnaz, Zehra’yı göndermek için kolları sıvar. Ancak Zehra’nın gitmeye niyeti yoktur. Hasan’ı elde etmekten vazgeçmeyecektir