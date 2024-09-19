Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Defol git buradan!"
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Reha Karsu'nun yeni işyerine gidiyor ve sorun çıkarıyor. Karsu da "Defol git buradan!" diye bağırırken Bora Bozbeyli yaşananlara şahit oluyor.
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu dün 27. bölümüyle yeni sezona başladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümü ilgiyle takip edilirken dizi bitiminde yeni bölümden ilk fragman da yayınlandı.
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Fragmanda Hasan Filiz'e kardeşi için bilet aldığını Gülnaz'ın Urfa'ya gideceğini söylüyor.
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Gazetede Karsu ve Bora'yı gören Reha Karsu'nun iş yerine gidiyor. Karsu da "Defol git buradan!" diye bağırırken Bora Bozbeyli yaşananlara şahit oluyor.