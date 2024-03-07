Anasayfa Magazin Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Hayatımda ilk defa kendimi değerli hissetmiştim..."
Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Hayatımda ilk defa kendimi değerli hissetmiştim..."
Sandık Kokusu dün akşam yayınlanan bölümünde Karsu’nun Atilla ve Lale’yi gelin ve damat olarak gördüğü son sahne izleyiciyi şaşırttı. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana Karsu’nun "Hayatımda ilk defa kendimi değerli hissetmiştim..." sözleri damga vurdu.
1 / 9
Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, büyük ilgi gören dizisi Sandık Kokusu 13. bölümle dün akşam izleyici karşısına çıktı.
2 / 9
SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır.
3 / 9
Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür. Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale'yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir?
4 / 9
Reha ortalığı karıştırmak için hazırdır. Atilla'nın sırrını öğrenir öğrenmez soluğu Hasan'ın yanında alır.