Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Hayatımda ilk defa kendimi değerli hissetmiştim..."

Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür. Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale'yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir?