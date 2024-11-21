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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her zaman yanında olacağım... Unutma"
Show ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Bora Bozbeyli'nin Karsu'ya söylediği "Her zaman yanında olacağım... Unutma" sözleri damga vurdu.
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Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi Sandık Kokusu Çarşamba günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Karsu, Reha ile tartışırken yanında durduğu için Boraya teşekkür ediyor. Bora da "Her zaman yanında olacağım... Unutma" diyerek aşkın ilk sinyallerini veriyor.
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Filiz, Gülnaz'ın gitmediğini öğreniyor ve fenalık geçiriyor.
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Diziye yeni bir isim katılıyor. Hasan'ın ünlü kişiyi hemen tanıması Filiz'i biraz kıskandırıyor.