Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her zaman yanında olacağım... Unutma"

Show ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Bora Bozbeyli'nin Karsu'ya söylediği "Her zaman yanında olacağım... Unutma" sözleri damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her zaman yanında olacağım... Unutma" - Resim : 1

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi Sandık Kokusu Çarşamba günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam  ediyor. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her zaman yanında olacağım... Unutma" - Resim : 2

Karsu, Reha ile tartışırken yanında durduğu için Boraya teşekkür ediyor. Bora da "Her zaman yanında olacağım... Unutma" diyerek aşkın ilk sinyallerini veriyor. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her zaman yanında olacağım... Unutma" - Resim : 3

Filiz, Gülnaz'ın gitmediğini öğreniyor ve fenalık geçiriyor.  

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her zaman yanında olacağım... Unutma" - Resim : 4

Diziye yeni bir isim katılıyor. Hasan'ın ünlü kişiyi hemen tanıması Filiz'i biraz kıskandırıyor. 