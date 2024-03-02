Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sizin oğlunuz benim çocuklarıma baba olmak niyetinde"

Lale’nin Karsu’ya Atilla’yla yakın olduğunu söylemesi dikkat çekerken, Reha’nın Hasan’ın karşısına çıkıp Atilla’yı şikayet etmesi izleyicileri şoke ediyor. Atilla’nın babası Hasan’ın gelişiyle Sandık Kokusu’nda tüm dengeler değişecek!