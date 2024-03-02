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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sizin oğlunuz benim çocuklarıma baba olmak niyetinde"
Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Uğur Yücel Hasan rolüyle dizinin kadrosuna katıldı. Reha, Atilla’nın babası Hasan'a "Sizin oğlunuz benim çocuklarıma baba olmak niyetinde" diyor...
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Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Meriç Aral'ın yer aldığı 'Sandık Kokusu' dizisinin oyuncu kadrosuna Uğur Yücel katıldı. Uğur Yücel'in dizideki ilk sahneleri, 13'üncü bölüm tanıtımında yayınlandı.
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Yayınlanan 13. bölüm tanıtımında, Atilla’nın (Metin Akdülger) babası Hasan (Uğur Yücel) ortaya çıkıyor. Hasan’ın sözleri, Atilla’nın Karsu’yla olan ilişkisine engel olacağına dair sinyaller verirken, Atilla ve Karsu’nun sevgililik oyununun gerçeğe dönüştüğü görülüyor.
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Lale’nin Karsu’ya Atilla’yla yakın olduğunu söylemesi dikkat çekerken, Reha’nın Hasan’ın karşısına çıkıp Atilla’yı şikayet etmesi izleyicileri şoke ediyor. Atilla’nın babası Hasan’ın gelişiyle Sandık Kokusu’nda tüm dengeler değişecek!