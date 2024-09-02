Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çekimlerine başlanan "Sandık Kokusu"nun yeni sezon setinden ilk kareler paylaşıldı. Yeni fotoğraflar dizinin hayranları arasında sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı.
Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu’nun yeni sezonunda diziye birbirinden başarılı oyuncular Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı.
Yeni sezonda hikayenin gidişatı ve yeni karakterlerin dizinin seyrini nasıl etkileyecekleri ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi yeni sezonuyla çok yakında Show TV’de izleyici ile buluşacak.