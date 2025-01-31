Sandık Kokusu ne zaman final yapacak? Final tarihi netleşti
Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu.
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Show ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyirciyi ikinci sezonunda da Çarşamba günleri ekran başında toplamaya devam ediyor.
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Altan Dönmez‘in yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi için karar verildi.
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Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, bu hafta 43. bölümü seyirciyle buluşan dizinin büyük finali 50. bölümünde yapılacak. Yeni bir değişiklik olmazsa dizi 19 Mart’ta ekrana veda edecek.
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Sandık Kokusu konusu
Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyor.