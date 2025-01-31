Sandık Kokusu ne zaman final yapacak? Final tarihi netleşti

Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sandık Kokusu ne zaman final yapacak? Final tarihi netleşti - Resim : 1

Show ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyirciyi ikinci sezonunda da Çarşamba günleri ekran başında toplamaya devam ediyor.

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Sandık Kokusu ne zaman final yapacak? Final tarihi netleşti - Resim : 2

Altan Dönmez‘in yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi için karar verildi.

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Sandık Kokusu ne zaman final yapacak? Final tarihi netleşti - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, bu hafta 43. bölümü seyirciyle buluşan dizinin büyük finali 50. bölümünde yapılacak. Yeni bir değişiklik olmazsa dizi 19 Mart’ta ekrana veda edecek.

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Sandık Kokusu ne zaman final yapacak? Final tarihi netleşti - Resim : 4

Sandık Kokusu konusu

Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyor. 