Sandık Kokusu’na yeni oyuncu katılıyor! Nesrin Cavadzade'nin partneri olacak
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu’na yeni bir oyuncu daha katılıyor. Ayça’yı oynayan Nesrin Cavadzade‘ye Hakan adında bir partner geliyor. Role hayat verecek olan kişi Pamir Pekin oldu.
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Güçlü oyuncu kadrosu ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen hikayesi ile Sandık Kokusu Çarşamba akşamları yayınlanmaya devam ediyor.
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Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nesrin Cavadzade'nin partneri Hakan karakteri diziye katılıyor.
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Karakteri Pamir Pekin oynayacak. Bir süre sonra da Hakan'ın babası İhsan'ın kadroya dahil olması bekleniyor.