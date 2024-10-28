Sandık Kokusu'nda beklenmedik ayrılıklar! 3 oyuncu daha diziye veda ediyor
Show TV’nin ikinci sezonuyla izleyiciyi ekran başına çeken dizisi Sandık Kokusu dizisinden geçtiğimiz hafta Necip Memilli’nin ayrılacağı duyurulmuştu. Sevilen diziden üç oyuncunun daha ayrılacağı konuşuluyor.
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Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Uğur Yücel gibi isimlerin buluştuğu Sandık Kokusu'nda yaprak dökümü devam ediyor.
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Geçtiğimiz hafta Karsu’nu eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili'nin projeden ayrılacağı ortaya çıkmıştı.
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Diziden sadece Necip Memili'nin değil, Seda Türkmen(Lale) ve Ece İrtem’in (Hande) ayrılacağı da iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Sandık Kokusu'ndan bir oyuncu daha ayrılıyor.
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Geçtiğimiz sezon Atilla'nın kardeşi olarak “Mert Melek” karakteriyle ekibe dahil olan ve geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandıran başarılı oyuncu Sercan Badur, hikayesi bittiği için diziden ayrılıyor.