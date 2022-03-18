Sandra Bullock oyunculuğa ara verme kararı aldı

Son olarak Brad Pitt ve Channing Tatum’la başrolleri paylaştığı 'The Lost City' (Kayıp Şehir) filminde rol alan Oscar ödüllü ABD'li aktris Sandra Bullock (57), oyunculuk kariyerine bir süre ara vereceğini açıkladı.

"BENİ EN ÇOK MUTLU EDEN YERDE OLMAK İSTİYORUM "

Başarılı oyuncu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebildiğini ve bu durumun kendisine iyi geldiğini anlattı.

“Beni en çok mutlu eden yerde olmak istiyorum” diyen Bullock, “Çalışırken işimi çok ciddiye alıyorum. Artık 7/24 sadece çocuklarımla ve ailemle birlikte olmak istiyorum” şeklinde konuştu. Bullock’un 12 yaşında Louis ve 10 yaşında Laila adında iki çocuğu var.

2022'DE İKİ FİLM

Şu ana kadar birçok ünlü isimle çalışan Bullock; 25 Mart’ta vizyona girecek 'Kayıp Şehir'in yanı sıra yine Brad Pitt'le birlikte rol aldığı ve 15 Temmuz’da vizyona girecek olan 'Bullet Train' (Suikast Treni) filmiyle de bu yıl beyazperdede olacak.