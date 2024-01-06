Sandra Bullock sevgilisinin vasiyetini yerine getirdi, küllerini nehre saçtı

Ünlü oyuncu Sandra Bullock'un partneri Bryan Randall, üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu. Fotoğrafçı, geçtiğimiz ağustos ayında 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Sevgilisinin vefatıyla zor günler geçiren ünlü aktör, Randall'ın vasiyetini yerine getirdi.

Küllerini Wyoming'deki Snake Nehri'ne saçtı

59 yaşındaki ABD’li oyuncu Sandra Bullock, cumartesi günü paylaşılan bir Instagram gönderisinde ağustos ayında hayatını kaybeden fotoğrafçı sevgilisi Bryan Randall’ın küllerini Wyoming'deki Snake Nehri'ne saçtığını doğruladı.

"Hayatımın aşkını buldum" demişti

Öte yandan Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Sandra Bullock, 2021 yılında verdiği bir röportajda "Hayatımın aşkını buldum. Üç çocuğumuz var" demişti.