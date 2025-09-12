Saoirse Ronan anne oldu

2016'da 'Savaş ve Barış' adlı mini diziyle ekrandaki ilk uluslararası deneyimini yaşayan Jack Lowden, 'Pride and Prejudice', 'Dunkirk' gibi filmlerde oynadı.

2018'de 'Mary Queen of Scots' filminin setinde tanışan ve geçen yıl İskoçya'nın Edinburgh şehrinde evlenen Saoirse Ronan ile Jack Lowden çiftinin bebek beklediği haberi, bu yılın başında çıkmıştı.

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Oyuncu çift; Saoirse Ronan ile Jack Lowden, ilk çocuklarını kucağına aldı.