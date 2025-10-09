Sarah Jessica Parker, kanatlı kıyafetiyle kırmızı halıda
Kırmızı halı etkinliklerinin en cesur ve sıra dışı isimlerinden olan Sarah Jessica Parker, yine beklentileri aşan bir denemeye imza attı. Kendine özgü stiliyle tanınan ünlü oyuncu, bu kez siyah kanat detaylı kostümüyle görüntülendi.
Uzun zamandır kırmızı halı etkinliklerinden uzak olan Sarah Jessica Parker, halıya gösterişli bir dönüş yaptı. 60 yaşındaki 'Sex and the City' yıldızı, eşi Matthew Broderick ile New York Balesi'nin 2025 Sonbahar Moda Galası'na katıldı.
Parker, yere kadar uzanan siyah kanatlara sahip, siyah-beyaz elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Tasarımı Iris van Herpen imzalı kıyafetin dev kanatları, Sarah Jessica Parker ile eşi Matthew Broderick'in yan yana poz vermesini zorlaştırdı.