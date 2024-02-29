Şarkıcı Adele bir kez daha sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Konserlerini iptal etti

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, 3'üncü kez sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Adele, konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

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Şarkıcı Adele bir kez daha sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Konserlerini iptal etti - Resim : 1

Son olarak ABD’nin Las Vegas kentinde konserler veren ünlü şarkıcı Adele, göğsündeki rahatsızlık nedeniyle “ses istirahati” yapmak zorunda kalacağını açıkladı. 

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Şarkıcı Adele bir kez daha sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Konserlerini iptal etti - Resim : 2

Adele'in sesiyle ilgili problemler ilk kez 2011 yılında, henüz 23 yaşındayken başladı.

Fransız radyosunda canlı şarkı söylerken ses telleri kanayan şarkıcı, o dönem hasarı onarmak için yüksek riskli bir tıbbi müdahale olan ses teli mikrocerrahisi geçirdi.

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Şarkıcı Adele bir kez daha sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Konserlerini iptal etti - Resim : 3

Ameliyattan üç ay sonra 2012'de Grammy Töreni'nde yılın albümü ve şarkısı dahil 6 ödül alan ünlü şarkıcı, ödül törenindeki konuşmasında,doktoruna da teşekkür etmişti.

Adele'in iyileşmesinin ardından aynı doktora Sam Smith, Lionel Richie, Bono ve Cher de gitmiş, onlarda hasarlı ses tellerini ameliyatla iyileştirmişti.

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Şarkıcı Adele bir kez daha sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Konserlerini iptal etti - Resim : 4

İŞARET DİLİ İLE İLETİŞİM KURMUŞTU

2017 yılında da sesini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelen Adele, o dönem konserlerini iptal etmek zorunda kalmış ve uzun bir süre sesini dinlendirmişti.

Oğlu ve sevgilisiyle dahi konuşmayan sanatçı o dönem işaret diliyle iletişim kurmuştu.