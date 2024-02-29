Şarkıcı Adele bir kez daha sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: Konserlerini iptal etti

İŞARET DİLİ İLE İLETİŞİM KURMUŞTU

2017 yılında da sesini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelen Adele, o dönem konserlerini iptal etmek zorunda kalmış ve uzun bir süre sesini dinlendirmişti.

Oğlu ve sevgilisiyle dahi konuşmayan sanatçı o dönem işaret diliyle iletişim kurmuştu.