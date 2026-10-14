Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti
Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı Alpay yaşamını yitirdi. "Eylül’de Gel", "Fabrika Kızı", "Ayrılık Rüzgarı" ve "Gitme" gibi klasikleriyle hafızalara kazınan usta müzisyenin vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Peki, şarkıcı Alpay kimdir? İşte detaylar...
Elele Online
Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden, şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu (91) hayatını kaybetti.
ŞARKICI ALPAY HAYATINI KAYBETTİ
Alpay’ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. sevenlerine baş sağlığı diliyorum. https://t.co/IPuqDHF1fa— Nasuh (@nasuhb77) October 14, 2026
ALPAY KİMDİR?
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, gerçek adıyla Ahmet Alpay Nazikioğlu, 18 Temmuz 1935’te Ankara’da doğdu.
91 yaşındaki sanatçı, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenen sanatçı, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği’nde forma giydi, Genç Milli Futbol Takımı’na seçildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören sanatçı, daha sonra müziğe yöneldi.
Müzik kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan sanatçı, 1964’te kendi orkestrasını kurdu. Türk pop müziğinin gelişiminde önemli rol oynayan sanatçı, romantik folk, rock ve Anadolu pop gibi farklı türlerde çalışmalar yaptı. Fransız ve İtalyan şarkılarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren Alpay, Üç Hürel grubuyla da birlikte çalıştı.
“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, müzik kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve 45’lik plak yayımladı.
Şair Attilâ İlhan’ın bazı şiirlerini de müziğe uyarlayan sanatçı, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarında başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için “Ethem’in Sessiz Çığlığı” adlı şarkıyı hazırlamıştı.