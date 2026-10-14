Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden, şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu (91) hayatını kaybetti.

ŞARKICI ALPAY HAYATINI KAYBETTİ

Alpay’ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:



Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, gerçek adıyla Ahmet Alpay Nazikioğlu, 18 Temmuz 1935’te Ankara’da doğdu.

91 yaşındaki sanatçı, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenen sanatçı, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği’nde forma giydi, Genç Milli Futbol Takımı’na seçildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören sanatçı, daha sonra müziğe yöneldi.

Müzik kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan sanatçı, 1964’te kendi orkestrasını kurdu. Türk pop müziğinin gelişiminde önemli rol oynayan sanatçı, romantik folk, rock ve Anadolu pop gibi farklı türlerde çalışmalar yaptı. Fransız ve İtalyan şarkılarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren Alpay, Üç Hürel grubuyla da birlikte çalıştı.

“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, müzik kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve 45’lik plak yayımladı.

Şair Attilâ İlhan’ın bazı şiirlerini de müziğe uyarlayan sanatçı, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarında başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için “Ethem’in Sessiz Çığlığı” adlı şarkıyı hazırlamıştı.