Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti

Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı Alpay yaşamını yitirdi. "Eylül’de Gel", "Fabrika Kızı", "Ayrılık Rüzgarı" ve "Gitme" gibi klasikleriyle hafızalara kazınan usta müzisyenin vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Peki, şarkıcı Alpay kimdir? İşte detaylar...

Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti
Elele Online

Elele Online

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden, şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu (91) hayatını kaybetti.

ŞARKICI ALPAY HAYATINI KAYBETTİ

Alpay’ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: