Şarkıcı Atiye'den kızı Neva ile paylaşım: Bir elmanın iki yarısı

"Salla", "Ya Habibi", "Kal" ve "Soygun Var" gibi parçalarla tanınan Atiye, beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti. 2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan Atiye, 19 Eylül 2023'te ikinci kez anne oldu.

"BİR ELMANIN İKİ YARISI"

371 bin takipçisi bulunan şarkıcı Atiye, Instagram hesabından kızı Neva ile ilk kez paylaşım yaptı. Kızının yüzünü de gösteren ünlü isim, paylaşımına "Bir elmanın iki yarısı" notunu düştü. Takipçileri "Çok güzelsiniz", "Maşallah" gibi yorumlarda bulundu.