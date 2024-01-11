Şarkıcı Aynur Aydın, 'öldü' haberlerine isyan etti

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın 231 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından 'Aynur Aydın vefat etti' başlıklı bir haberi paylaşan paylaşarak yanıt verdi.

"Evet, ahiretten yazıyorum şu an!"

Aydın, son olarak hakkında yapılan bir habere isyan etmesiyle gündeme geldi. 231 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından 'Aynur Aydın vefat etti' başlıklı bir haberi paylaşan ünlü isim; gönderisine "Evet, ahiretten yazıyorum şu an!" mesajını ekledi.

Şarkıcının kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşımına; "Orada internet var mıymış?", "Beni ahiretten takibe alır mısın?" ve "Işıklar içinde uyu Aynur" gibi mesajlar yazıldı.

"Polemiklerinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyorum"

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz sene bir mekan çıkışı objektiflere yansımıştı. Sanat camiasındaki ünlülerin polemikleri hakkında ne düşündüğü sorulan Aydın, şöyle konuşmuştu:

"Polemiklerinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyorum. Bence herkes kendi önüne bakmalı ve kendiyle meşgul olmalı. Bana dokunmadığı sürece bir başkasının özeli beni ilgilendirmez. Gerçi bana dokunsa da ilgilenmiyorum, direkt sırtımı dönüyorum. Artık sosyal medyadaki çatışmalar da demode gelmeye başladı."