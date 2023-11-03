Şarkıcı Bengü oğlu Selim'in ikinci yaşını kutladı

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü şarkıcı, 2021 yılında da ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Bengü ve Selim Selimoğlu'nun bu mutlu evliliği ile ilgili iddialar ortaya atılsa da ünlü çift iddiaları yalanladı.

İKİNCİ YAŞINI KUTLADI

Ünlü şarkıcı oğlu Selim'in ikinci yaşını kutladı. Özel bir organizasyon düzenleyen ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla da göz doldurdu.

"BİR KIZ, BİR ERKEK YETER"

43 yaşındaki Bengü, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna, "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok. Yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız, bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim" yanıtını vermişti.