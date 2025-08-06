Şarkıcı Bengü’nün kızı Zeynep 6 yaşına girdi! Anne-kızın benzerliği dikkat çekti

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Çiftin kızları Zeynep 2019’da, oğulları Selim ise 2021’de dünyaya gelmişti. 2024 yılında sürpriz bir kararla yollarını ayıran Bengü ve Selimoğlu’nun 6 yıllık evliliklerinden olan Zeynep, geçtiğimiz günlerde 6 yaşına bastı.

Doğum günü paylaşımında anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, küçük Zeynep için "Annesinin kopyası" yorumunu yaptı.

2024 yılında iş insanı Selim Selimoğlu'ndan ani bir kararla boşanan şarkıcı Bengü, ayrılıkla ilgili iddialara açıklık getirmişti. İhanet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bengü, şu açıklamayı yaptı:

"Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var, onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşim de sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok, iki taraf da mutlu. İstemezdik tabii bitmesini ama böylesi güzel oldu."

Bu açıklama, çiftin dostça ayrıldığını ve çocukları için her zaman bir araya gelmeye devam edeceklerini gözler önüne serdi. Bengü'nün samimi sözleri, boşanmanın ardından yaşanan süreci de aydınlattı.