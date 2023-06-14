Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler ilişkilerini ilan etti

Ünlü şarkıcı Buray ile Üvey Anne dizisi ile tekrar ekranlara dönmeye hazırlanan Ezgi Şenler, dün akşam düzenlenen ELLE Style Avards 2023 ödül törenine birlikte katıldı. Geceye el ele gelen çift, basın mensuplarına poz vererek ilişkilerini ilan etti.

Bir süredir ilişkilerini sessiz sedasız yaşayan çift, törenin ardından Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla duyurmuş oldular.

Ünlü çifte 'İşte yılın aşkı', 'Çok yakışmışlar' gibi yorumlar yapıldı.