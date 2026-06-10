Şarkıcı Çelik çöpten kağıt atık topladı: İşte nedeni...

Daha önce depremzedelere sunduğu anlamlı desteklerle gönülleri fetheden Çelik, bu kez Samsun'da gerçekleştirdiği farkındalık dolu ziyaretle büyük takdir topladı.

KAĞIT VE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TOPLADI

Kentte bir gün boyunca sokak sokak gezerek kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir emekçinin mesaisine bizzat eşlik eden ünlü sanatçı, deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

BİR GÜNLÜĞÜNE ONUN HAYATINA ÖRNEK OLDU

Paylaşımında sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmayı anlatan Çelik, gün boyunca kağıt ayıkladıklarını, karton taşıdıklarını ve ağır yükler çektiklerini ifade etti. Sanatçı, bir günlüğüne geri dönüşüm toplayıcısı Serpil Hanım'ın hayatına misafir olduğunu belirterek, yaşadığı deneyimin kendisi üzerinde derin izler bıraktığını söyledi.

''BEN YORULDUM O DEVAM ETTİ''

Çelik paylaşımında, geri dönüşüm işçilerinin verdiği emeğin çoğu zaman fark edilmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir günlüğüne onun hayatına misafir oldum. Ben yoruldum... Ama o yorulmaya hakkı yokmuş gibi devam etti. Bir kez daha anladım ki hayat bazen sahnelerde değil, sokak aralarında öğretiyor insana en büyük dersleri."

Bu gönderiyi Instagram'da gör ÇELİK (@celikerisciofficial)'in paylaştığı bir gönderi





