Şarkıcı Çelik, Şeyma Subaşı'nın 'tövbe sürecindeyim' sözlerini ti'ye aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Subaşı orada işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Şeyma Subaşı hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüpheli Şeyma Subaşı'nın tahlil sonuçları çıktı. Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

"TÖVBE SÜRECİNDEN GEÇİYORUM"

Testin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Subaşı, tövbe sürecinden geçtiğini belirtti:



Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak. Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Bundan sonra yoluma sessizce ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.

Subaşı'nın 'tövbe' açıklaması sosyal medyada gündem olurken, ünlü şarkıcı Çelik de bu sözlere kayıtsız kalamadı.

"BU ARA ÜLKENİN HALİ"

59 yaşındaki Çelik Erişçi, Şeyma Subaşı'nın sözlerini ti'ye aldığı paylaşımına "Bu ara ülkenin hali.. Bu arada benim de 'tövbe' diye bir şarkım var" notunu düştü.