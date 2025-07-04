Şarkıcı Çelik yangın bölgesinde: Ne gerekirse yapacağız

İzmir son üç gündür yangın ile boğuşuyor. Alevlere müdahale devam ederken, şarkıcı Çelik Erişçi de yardım etmek için soluğu Ödemiş'te aldı.

"SOSYAL MEDYADA LAF YARIŞTIRMAKTANSA GELMEYİ SEÇTİM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı; "Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım" dedi.

"GECE YOLA ÇIKTIK"

Buca ve Çeşme'ye de gideceğini ifade eden Çelik Erişçi; "Gece yola çıktık ve Ödemiş'e geldik. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Birine su mu veririz, hastaneye mi götürürüz? Nasıl destek oluruz?" ifadelerini kullandı.

Çelik Erişçi; "Bir sürü resmi görevli var. Ne yapabilirsek ne destek olabilirsek... Çok üzücü bir görüntü. Evde oturmak istemedim ve buraya geldim" dedi.