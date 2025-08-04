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Şarkıcı Gökçe, boğaz manzaraları evinin kapılarını ilk kez açtı! Otantik detaylı evi ilgi gördü
Kanal D ekranlarında pazar günleri yayınlanan Evrim Akınla Ev gezmesi bu hafta Türk popunun çok sevilen isimlerinden Gökçe'nin evine konuk oldu. Ünlü şarkıcı Gökçe, otantik ve kişisel detaylarla döşediği evinin kapılarını ilk kez hayranlarına açtı.
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"Tuttu fırlattı kalbimi" şarkısı ile müzik listelerinde hit olan şarkıcı Gökçe, deniz manzaralı dubleks evinin kapılarını Evrim Akınla Ev gezmesi açtı.
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Ünlü sanatçının oturduğu beş katlı binada asansör bulunmuyor. Binanın en üst katında yaşayan Gökçe, bu durumun kendisini rahatsız etmediğini, hatta her gün merdiven çıkmayı bir egzersiz olarak gördüğünü belirtti. Sanatçı, evinin bu zorlu koşullarına rağmen, eşsiz manzarası için burada yaşamayı tercih ettiğini dile getirerek, "Manzara için bu evde oturuyorum" dedi.
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Ünlü şarkıcının deniz manzaralı bir salonu ve Amerikan mutfağı bulunuyor.
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Pudra renkli bir köşe koltuk. Hemen karşısında ahşap eskitme bir konsol var.