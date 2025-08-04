Şarkıcı Gökçe, boğaz manzaraları evinin kapılarını ilk kez açtı! Otantik detaylı evi ilgi gördü

Ünlü sanatçının oturduğu beş katlı binada asansör bulunmuyor. Binanın en üst katında yaşayan Gökçe, bu durumun kendisini rahatsız etmediğini, hatta her gün merdiven çıkmayı bir egzersiz olarak gördüğünü belirtti. Sanatçı, evinin bu zorlu koşullarına rağmen, eşsiz manzarası için burada yaşamayı tercih ettiğini dile getirerek, "Manzara için bu evde oturuyorum" dedi.