Şarkıcı Gökçe kişilik bozukluğuyla mücadele ediyor: Evlendiğimi ertesi gün unuttum

Şarkıcı Gökçe, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Şarkıcı, 11 yıl gerçekleştirdiği evliliğinden ve rahatsızlığından bahsetti.

"İLACI YOK"

Kişilik Bozukluğu teşhisi bulunan Gökçe, “9 yaşımda bunu öğrendim. Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin."

"Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum.”

"ERTESİ GÜN UNUTTUM"

11 yıl önce yurt dışında evlendiğini anlatan ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: “11 yıl önce evlendim, birçok kişi bilmiyor. Saklamadım aslında. Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum."

"MÜSAADENLE GİDECEĞİM"

Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim.”