Şarkıcı Göksel tatilin keyfini çıkarıyor

Ünlü şarkıcı Göksel, keyifli anlarını sevenleriyle paylaşıyor. Göksel, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta tatil atmosferine ortak etti.

Göksel'in yayımladığı fotoğraflarda, denizin ve kumun tadını doyasıya çıkardığı görüldü.

"BEN ARTIK BİR DENİZ MAHSULÜYÜM"

Şarkıcı yaptığı o paylaşımlara; "Ben artık bir deniz mahsulüyüm" notunu ekledi.