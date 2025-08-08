Şarkıcı Göksel tatilin keyfini çıkarıyor

Tatiline hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Göksel, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Göksel, keyifli anlarını sevenleriyle paylaşıyor. Göksel, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta tatil atmosferine ortak etti.

Göksel'in yayımladığı fotoğraflarda, denizin ve kumun tadını doyasıya çıkardığı görüldü.Şarkıcı Göksel tatilin keyfini çıkarıyor - Resim : 1

"BEN ARTIK BİR DENİZ MAHSULÜYÜM"

Şarkıcı yaptığı o paylaşımlara; "Ben artık bir deniz mahsulüyüm" notunu ekledi.Şarkıcı Göksel tatilin keyfini çıkarıyor - Resim : 2

 

 

 

 