Şarkıcı Göksel'den tatil pozları: Canım Ege'me saygımla geldim

Pop dünyasının sevilen isimlerinden Göksel, bu yazı da yoğun geçen konser takvimiyle geçiriyor. Sahnesinden kalan boş günleri Ege'deki yazlığında tatil yaparak geçiren Göksel, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.

"Yaz, dondurma, kedi ve ben"



51 yaşında olan Göksel, Instagram hesabından, mavi mayolu fotoğraflarını "Yaz, dondurma, kedi ve ben'. Canım Egeme saygımla geldim" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Göksel (@gokselonline)'in paylaştığı bir gönderi

Yıllara meydan okuyan fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcı, kısa sürede 8 binin üzerinde beğeniye ulaştı.

Takipçileri, Göksel'e; "Yine çok güzelsin", "Ege'de kendini denize bırakmışsın gibi bir fotoğraf" ve "Bir kraliçe gördüm sanki" şeklinde yorumlar yaptı.