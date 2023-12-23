Şarkıcı Göksel'den yeni imaj! Bambaşka biri oldu
Ünlü şarkıcı Göksel, sosyal hesabından yaptığı paylaşımıyla yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu. Gökselin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.
Depresyondayım, Uzaktan, Karar Verdim, Bir Seni Konuşurum gibi birçok başarılı şarkıya imza atan şarkıcı Göksel, imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı yeni saç modelini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösterdi.
Takipçilerini ikiye böldü
Göksel, yeni tarzıyla görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcının yeni imajını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.
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Her zaman fit bir görüntüye sahip olan Göksel, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak spor yaptığını açıklamıştı.