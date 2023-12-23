Şarkıcı Göksel'den yeni imaj! Bambaşka biri oldu

Depresyondayım, Uzaktan, Karar Verdim, Bir Seni Konuşurum gibi birçok başarılı şarkıya imza atan şarkıcı Göksel, imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı yeni saç modelini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

Takipçilerini ikiye böldü

Göksel, yeni tarzıyla görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcının yeni imajını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Göksel (@gokselonline)'in paylaştığı bir gönderi

Her zaman fit bir görüntüye sahip olan Göksel, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak spor yaptığını açıklamıştı.