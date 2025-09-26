Şarkıcı Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Arabesk müziğin sevilen sesi, Güllü adıyla tanınan 51 yaşındaki Gül Tut, Yalova'da yaşadığı elim bir kazayla hayatını kaybetti. Sanatçı, gece saatlerinde evinin 6. katındaki terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 26 Eylül Cuma'yı 27 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece saat 01.28 sıralarında, Yalova Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre sanatçı Güllü, evinde kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada dengesini kaybederek terastan düştü. Sağlık ekiplerinin adrese gelmesiyle sanatçının hayatını kaybettiği tespit edildi. Güllü’nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra ailesi tarafından alınarak İstanbul’a götürüldü.

Olayla ilgili Yalova Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekiplerin adrese sevk edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Güllü'nün sevenlerinin katılacağı cenaze töreninin detayları da belli oldu. Sanatçının cenaze namazı, 27 Eylül Cumartesi günü İstanbul Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle vakti kılınacak.