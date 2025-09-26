Şarkıcı Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri
Arabesk müziğin en tanınan isimlerinden Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcı Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı.
Bir gün önce evine güvenlikli kapı taktıran 51 yaşındaki Gül Tut, kendisini çok güvende hissettiğini söyledi.
Komşusu İsmet Helvacıoğlu da Güllü'nün mutlu, sevgi dolu bir insan olduğunu belirterek, "Çok yardımseverdi. Herkesin yardımına koşardı. Hatta olaydan önce apartmandaki hasta bir ağbimize yemeğin var mı diye sormuş. İntihar etmesi mümkün değil" diye konuştu.
Sanatçı Güllü, Çınacık'taki yazlığının kapısını güvenlikli hale getirmişti. Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.