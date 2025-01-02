Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Şenol Sönmez ile yeni poz

Ünlü yönetmen Şenol Sönmez'le yeni bir aşka yelken açan Hadise ilişkisini artık gizlemiyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yeni fotoğraf yayınladı.

Elele Online

Elele Online
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Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Şenol Sönmez ile yeni poz - Resim : 1

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni olan Şenol Sönmez sık sık birlikte görüntülenmesi iddiaları güçlendirmişti. 

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Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Şenol Sönmez ile yeni poz - Resim : 2

Ünlü şarkıcı kendisini diziye hazırlayan ve çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı yönetmen Şenol Sönmez’le bir karesini sosyal medya üzerinden yayınladı. 

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Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Şenol Sönmez ile yeni poz - Resim : 3

Şimdilerde O Ses Türkiye jüri koltuğuna dönmenin mutluluğunu da yaşayan Hadise bu pozu ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

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Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Şenol Sönmez ile yeni poz - Resim : 4