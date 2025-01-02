Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Şenol Sönmez ile yeni poz
Ünlü yönetmen Şenol Sönmez'le yeni bir aşka yelken açan Hadise ilişkisini artık gizlemiyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yeni fotoğraf yayınladı.
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Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni olan Şenol Sönmez sık sık birlikte görüntülenmesi iddiaları güçlendirmişti.
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Ünlü şarkıcı kendisini diziye hazırlayan ve çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı yönetmen Şenol Sönmez’le bir karesini sosyal medya üzerinden yayınladı.
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Şimdilerde O Ses Türkiye jüri koltuğuna dönmenin mutluluğunu da yaşayan Hadise bu pozu ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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