Şarkıcı Hülya Yiğitalp'in SpaceX'te çalışan oğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Hülya Yiğitalp’in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, ABD’de kazada hayatını kaybetti.
Emekli manken, müzisyen ve oyuncu olan Hülya Yiğitalp, evlat acısıyla yıkıldı. Hülya Yiğitalp ile Rıfat Tokbey’in büyük çocukları Yiğit Tokbey, 31 yaşında hayatını kaybetti.
Trafik kazası geçirdi
Yiğit Tokbey'in 17 Ocak Çarşamba akşamı Kaliforniya eyaletinin Orcutt bölgesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yetkililer, SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan Tokbey'in ölümüne neden olan kazayla ilgili araştırma başlattı.
Hülya Yiğitalp ile iş insanı Rıfat Tokbey’in üç çocuğundan biri olan Yiğit Tokbey'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.