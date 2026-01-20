Şarkıcı İrem Derici nişan tarihini duyurdu

Şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukcu ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atmaya hazırlanırken, geçmişte yaşadığı talihsiz bir olayı kendine has mizahıyla gündeme taşıdı. Arkadaşı Burak Bulut'un düğününde aldığı evlilik teklifine "evet" diyen Derici, daha önce 8 Ekim'de planlanan söz töreni öncesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve bu durum törenin iptal olmasına neden olmuştu.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen test sonuçlarının negatif çıkmasıyla "temiz" raporu alan ve serbest bırakılan ünlü şarkıcı, yaklaşan nişanı için sosyal medya hesabından esprili bir ricada bulundu. 3 Şubat tarihinde nişanlanacağını müjdeleyen Derici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“3 Şubat’ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bi’ halt yemediğimi, şu kız artık bi’ gün yüzü görsün be.”

Yaşadığı zorlu süreci "Temiz raporumu mahalle mahalle gezdireceğim" diyerek tiye alan Derici'nin bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi ve destek gördü.