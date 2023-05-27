Şarkıcı İzel Çeliköz'ün acı günü!

Şarkıcı İzel annesi Habibe Çeliköz'ün ölümüyle yıkıldı. Çeliköz'ün ölüm haberini yakın arkadaşı Sinan Akçıl duyurdu. İzel, 2010 yılında babası Şener Çeliköz'ü akciğer kanseri nedeniyle kaybetmişti. Ünlü şarkıcı annesinin ölüm haberini Instagram hesabından paylaştı.

SİNAN AKÇIL: SENİ UNUTMAYACAĞIM HABİŞ

İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... Başın sağ olsun canım benim" dedi.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İzel'in menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçımız İzel Çeliköz'ün değerli annesi Habibe Çeliköz vefat etmiştir. Cenazemiz yarın (27 Mayıs 2023) Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.