Şarkıcı Kalben davete erkek kılığında katıldı
Şarkıcı Kalben, katıldığı bir ödül töreninde sıra dışı tarzıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının stilini görenler sosyal medyada peş peşe yorum yaptı.
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Kendine has tarzıyla bildiğimiz Kalben, katıldığı ödül töreninde yine herkesi şaşırtmayı başardı.
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Kalben sahte bıyık takıp erkek görünümlü bir stil tercih ederek kadına şiddeti protesto etti.
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Kalben; "Kadın olmanın zor olduğu bugünlerde, bir günlüğüne adam olmak istedim. Belki böyle rahat ederim" dedi.
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Erkek kılığındaki Kalben'in bu sıra dışı kombini sosyal medyada çok konuşuldu.