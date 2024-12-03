Şarkıcı Kalben davete erkek kılığında katıldı

Şarkıcı Kalben, katıldığı bir ödül töreninde sıra dışı tarzıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının stilini görenler sosyal medyada peş peşe yorum yaptı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şarkıcı Kalben davete erkek kılığında katıldı - Resim : 1

Kendine has tarzıyla bildiğimiz Kalben, katıldığı ödül töreninde yine herkesi şaşırtmayı başardı.

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Şarkıcı Kalben davete erkek kılığında katıldı - Resim : 2

Kalben sahte bıyık takıp erkek görünümlü bir stil tercih ederek kadına şiddeti protesto etti.

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Şarkıcı Kalben davete erkek kılığında katıldı - Resim : 3

Kalben; "Kadın olmanın zor olduğu bugünlerde, bir günlüğüne adam olmak istedim. Belki böyle rahat ederim" dedi.

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Şarkıcı Kalben davete erkek kılığında katıldı - Resim : 4

Erkek kılığındaki Kalben'in bu sıra dışı kombini sosyal medyada çok konuşuldu.