Şarkıcı Karsu Dönmez'den güzel haber! Evlilik teklifi aldı

32 yaşındaki şarkıcı Karsu Dönmez, nikah masasına oturuyor. Karsu, sevgilisi Mike Schrama'dan evlilik teklifi aldı. Evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'EVET' YANITI VERDİ

Uzun süredir aşk yaşadığı Mike Schrama ile çıktıkları Antakya tatili sırasında evlilik teklifi alan ve sevgilisine 'evet' yanıtını veren genç şarkıcı o anlarını Instagram hesabından yayınladı.

Karsu, çekilen fotoğrafları "I said. Yes" notuyla yayınladı. Karsu'nun paylaşımına ünlü dostları da tebrik mesajları yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör KARSU (@karsudonmez)'in paylaştığı bir gönderi

Merve Özbey, Fatma Turgut ve Ebru Şahin gibi pek çok ünlü isim sosyal medya hesapları üzerinden Karsu'ya tebrik mesajı yolladı.

Daha fazla magazin haberi için: Magazin Haberleri