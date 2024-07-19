Şarkıcı Karsu Dönmez'in kına gecesinden renkli anlar

Peş peşe yaşanan Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinden sonra ailesinden birçok ismi kaybeden ve afet bölgesi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Karsu'nun dün gece kına gecesi gerçekleşti.

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Şarkıcı Karsu Dönmez'in kına gecesinden renkli anlar - Resim : 1

Bir süre önce sevgilisi Mike Schrama ile nişanlanan Karsu, düğün için geri sayıma başladı.

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Şarkıcı Karsu Dönmez'in kına gecesinden renkli anlar - Resim : 2

Geleneklerine bağlı şekilde evlenmeyi düşünen Karsu'nun kına gecesinde eğlenceli anlar yaşandı. 

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Şarkıcı Karsu Dönmez'in kına gecesinden renkli anlar - Resim : 3

Aile ve arkadaşlarının katıldığı bir kına organize eden çift, Hatay yemekleri yaptırdı.

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Şarkıcı Karsu Dönmez'in kına gecesinden renkli anlar - Resim : 4

'BÜYÜK BİR DÜĞÜN VE KINA GECESİ YAPMALISIN'

Kına töreninden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Karsu "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın' demişti. Harika, o zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum dedim. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi.