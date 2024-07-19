Şarkıcı Karsu Dönmez'in kına gecesinden renkli anlar

'BÜYÜK BİR DÜĞÜN VE KINA GECESİ YAPMALISIN'

Kına töreninden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Karsu "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın' demişti. Harika, o zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum dedim. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi.