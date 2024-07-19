Şarkıcı Karsu Dönmez'in kına gecesinden renkli anlar
Peş peşe yaşanan Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinden sonra ailesinden birçok ismi kaybeden ve afet bölgesi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Karsu'nun dün gece kına gecesi gerçekleşti.
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Bir süre önce sevgilisi Mike Schrama ile nişanlanan Karsu, düğün için geri sayıma başladı.
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Geleneklerine bağlı şekilde evlenmeyi düşünen Karsu'nun kına gecesinde eğlenceli anlar yaşandı.
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Aile ve arkadaşlarının katıldığı bir kına organize eden çift, Hatay yemekleri yaptırdı.
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'BÜYÜK BİR DÜĞÜN VE KINA GECESİ YAPMALISIN'
Kına töreninden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Karsu "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın' demişti. Harika, o zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum dedim. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi.