Şarkıcı Karsu'dan karnı burnunda paylaşım

Hamileliğinin son aylarında olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şarkıcı Karsu'dan karnı burnunda paylaşım - Resim : 1

Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile Temmuz ayında dünyaevine giren şarkıcı Karsu, hamile olduğunu açıklamıştı.

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Şarkıcı Karsu'dan karnı burnunda paylaşım - Resim : 2

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Karsu’dan yılbaşı paylaşımı geldi.

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Şarkıcı Karsu'dan karnı burnunda paylaşım - Resim : 3

Çam ağacı önünde poz veren şarkıcı, o anları Instagram’dan paylaştı.

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Şarkıcı Karsu'dan karnı burnunda paylaşım - Resim : 4

Karnı burnunda olan Karsu’ya hayranları, “Çok tatlı anne olacaksın”, “Oğlan bebeğinin karnı böyle olur” gibi mesajlar gönderdi.