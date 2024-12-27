Şarkıcı Karsu'dan karnı burnunda paylaşım
Hamileliğinin son aylarında olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.
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Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile Temmuz ayında dünyaevine giren şarkıcı Karsu, hamile olduğunu açıklamıştı.
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Oğlunu kucağına almak için gün sayan Karsu’dan yılbaşı paylaşımı geldi.
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Çam ağacı önünde poz veren şarkıcı, o anları Instagram’dan paylaştı.
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Karnı burnunda olan Karsu’ya hayranları, “Çok tatlı anne olacaksın”, “Oğlan bebeğinin karnı böyle olur” gibi mesajlar gönderdi.