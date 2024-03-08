Şarkıcı Katy Perry kırmızı sıra dışı tasarım kıyafetle dikkat çekti

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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Los Angeles'taki Billboard Woman in Music Ödülleri'nde boy gösterdi. Etkinliğine sıra dışı bir kıyafetle gelen Perry, sırtı bağcıklı, kırmızı bir görünümle poz verdi.
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Ayrıca sırtının alt kısmında dövmeye benzemesi amaçlanan kelebek şeklinde bir sticker vardı.
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İç çamaşırını korse görünümlü eteğinin ardından gösteren Katy Perry cesur görünümüyle kısa sürede tepkilerin odağı oldu.
Bu ilginç görünüme "Gözüm kanadı", "Teşhircilik budur", "Estetikten uzak bir görünüm" eleştirileri geldi.