Şarkıcı Katy Perry kırmızı sıra dışı tasarım kıyafetle dikkat çekti

Şarkıcı Katy Perry, Los Angeles'ta düzenlenen 2024 Billboard Müzikte Kadınlar etkinliğinde giydiği kıyafetle şaşırttı

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Şarkıcı Katy Perry kırmızı sıra dışı tasarım kıyafetle dikkat çekti - Resim : 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Los Angeles'taki Billboard Woman in Music Ödülleri'nde boy gösterdi. Etkinliğine sıra dışı bir kıyafetle gelen Perry, sırtı bağcıklı, kırmızı bir görünümle poz verdi.

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Şarkıcı Katy Perry kırmızı sıra dışı tasarım kıyafetle dikkat çekti - Resim : 2

Ayrıca sırtının alt kısmında dövmeye benzemesi amaçlanan kelebek şeklinde bir sticker vardı. 
 

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Şarkıcı Katy Perry kırmızı sıra dışı tasarım kıyafetle dikkat çekti - Resim : 3

İç çamaşırını korse görünümlü eteğinin ardından gösteren Katy Perry cesur görünümüyle kısa sürede tepkilerin odağı oldu. 

Bu ilginç görünüme "Gözüm kanadı", "Teşhircilik budur", "Estetikten uzak bir görünüm" eleştirileri geldi.