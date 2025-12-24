Şarkıcı Lara'dan Güllü paylaşımı

Ünlü şarkıcı Güllü, eylül ayında 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten öldürme suçlamasından tutuklanmıştı.

Beyninde kitle tespit edildiği için tedavi gören şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından Güllü'yle ilgili bir paylaşım yaptı.

"UNUTTURMAYACAĞIZ"

Güllü'nün klibini izlediği anları yayınlayan Lara, "Ah be ablam seni unutmak mümkün mü? Ne unutacağız ne de unutturacağız. Sözleri ve müziği kıymetlim Yıldız Tilbe'ye, aranjesi sevgili kardeşim Mustafa Arapoğlu'na ait olan 'Unutamazsın Beni' insanın kalbine dokunuyor. Mekanın cennet olsun ablam" ifadelerini kullandı.