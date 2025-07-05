Şarkıcı Melek Mosso eşiyle Bali tatilinden kareler paylaştı
Evliliklerindeki krizi geride bırakan ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, romantik bir tatil için Bali’nin yolunu tuttu. Mosso, eşiyle Bali tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
“Hayatım Kaymış”, “İlletim” ve “Yeri Var” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde birlikte yer aldığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında nikâh masasına oturmuştu.
Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarıp birlikte oldukları fotoğrafları silince, ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Boşanacakları yönünde çıkan söylentilere ünlü şarkıcı net bir yanıt vermişti.
Basın mensuplarının yönelttiği, “Boşanma haberleri doğru mu? Fotoğrafları kaldırmanız dikkat çekti,” sorusu üzerine Mosso, “O dönem aramız biraz limoniydi. Evet, böyle bir şey yaşandı ama sonra düzeldi. Her karı koca gibi biz de tartışıyoruz. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz,” diyerek iddiaları yalanlamıştı.
Evliliklerindeki krizi geride bırakan çift, romantik bir tatil için Bali’nin yolunu tuttu.