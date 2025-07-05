Şarkıcı Melek Mosso eşiyle Bali tatilinden kareler paylaştı

Basın mensuplarının yönelttiği, “Boşanma haberleri doğru mu? Fotoğrafları kaldırmanız dikkat çekti,” sorusu üzerine Mosso, “O dönem aramız biraz limoniydi. Evet, böyle bir şey yaşandı ama sonra düzeldi. Her karı koca gibi biz de tartışıyoruz. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz,” diyerek iddiaları yalanlamıştı.