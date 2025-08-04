Şarkıcı Melek Mosso imajını yeniledi: 'Güzel olmuş mu?'

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, magazin dünyasında boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak 2023 yılında evlendiği eşi Serkan Sağdıç ile evliliklerindeki krizi atlatan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor.

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden 36 yaşındaki ünlü sanatçı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bu kez yeni imajını paylaştı.

Saçlarını kısaltan Mosso, paylaşımına eklediği notla takipçilerine fikrini sordu: "Saçları yavaş ve emin adımlarla kısaltıyorum. Güzel olmuş mu?" Takipçilerinden kısa sürede yüzlerce beğeni ve olumlu yorum alan Mosso'nun yeni imajı çok beğenildi.

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen Justin Timberlake konserine birlikte katılmıştı. Konsere el ele gelen çift, kameralara mutluluk pozları vermişti. Mosso, bu buluşmada yaptığı açıklamada geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle iki haftadır zor günler geçirdiğini de belirtmişti.