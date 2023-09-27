Şarkıcı Melek Mosso nişanlandı

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

HEM NİŞAN HEM KINA YAPTI



Başarılı şarkısı nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi. Ekim ayında nikah masasına oturacak olan ikili, nişanın ardından bir de kına gecesi yaptı.

Mosso kınasında da bordo ve altın sarısı renklerin hakim olduğu bir bindallı tercih etti. Başarılı şarkısı hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Çift Ekim ayında nikah masasına oturacak.