Şarkıcı Merve Özbey 12 kilo verdi! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı

İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında evlenen, Elif Özüm adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu olan Merve Özbey, ikinci kez anne olduktan sonra yaşadığı fiziksel değişimle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, katıldığı bir etkinlikte hem annelikle ilgili duygularını hem de nasıl zayıfladığını anlattı.

Doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çeken Merve Özbey, 12 kilo verdiğini açıklayarak bu değişimin sırrını paylaştı. Şarkıcı, "12 kilo kadar gitti. E tabi Emir biraz büyüdü, artık hormonlar yerine oturdu. Birazcık da dikkat ediyorum, yolda da çok yoruluyoruz. O yorgunluk bazen bende yememezlik yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Annelik serüveninden büyük keyif aldığını belirten Özbey, "Annelik nasıl gidiyor?" sorusuna samimi bir yanıt verdi: "İnanılmaz! Çok mutluyum. Çocuklar hayatımın en büyük ödülleri. Vatana, millete ve ana babasına hayırlı evlat olmalarını diliyorum."

Öte yandan, Merve Özbey'in geçtiğimiz yıllarda formda kalmak için kullandığı yöntemler de yeniden gündeme geldi. Şarkıcı, zinde kalmasını sağlayan sırrının çörek otu yağı ve sarımsak olduğunu söylemişti. Aynı zamanda spor yapmanın ve pozitif düşünmenin ruhu genç tutacağını vurgulamıştı.