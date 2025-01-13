Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk poz
Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı. Sütşurup, ünlü şarkıcının doğum gününden fotoğraf paylaştı ve soyadını tekrar Sandal yaptı.
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.
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Evlendikleri günden sonra ilk kez ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz ekim ayında aralarında yaşanan kavganın ardından boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
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Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
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Sandal ile Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı. Sütşurup, ünlü şarkıcının doğum gününden fotoğraf paylaştı.