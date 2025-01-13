Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk poz

Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı. Sütşurup, ünlü şarkıcının doğum gününden fotoğraf paylaştı ve soyadını tekrar Sandal yaptı.

Elele Online

Elele Online
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Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk poz - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

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Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk poz - Resim : 2

Evlendikleri günden sonra ilk kez ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz ekim ayında aralarında yaşanan kavganın ardından boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk poz - Resim : 3

Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk poz - Resim : 4

Sandal ile Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı. Sütşurup, ünlü şarkıcının doğum gününden fotoğraf paylaştı.  